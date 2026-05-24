女優の沢尻エリカが23日、都内で行われた自身の写真集『DAY OFF』刊行記念イベントに出席。前作からの約20年での自身の成長を語った。【写真】真っ赤なドレスで登場した沢尻エリカの全身ショット本著は2007年発売の『ERICA』から約20年ぶりとなる写真集。沢尻が“今”の自分をまるごと映し出し、彼女の“生き方”のすべてが記録されている渾身の一冊。衣装はすべて本人の私物で、それに合わせた撮影場所も自らセレクト。飾らな