タレントの山田邦子が23日に自身のアメブロを更新。鳥取県を訪れたことを報告し、グルメを満喫するとともにかつての貴重ショットを公開した。【映像】「すこしやつれたみたい」入院中の山田邦子「鳥取行って来ました」というタイトルでブログを更新した山田は、砂丘をイメージしたという「砂かけそば」を食べたことを明かし、写真を公開。「美味しかった、もう1回食べたいからまた行こう」と、すっかり魅了された様子をつづっ