ウクライナのゼレンスキー大統領は、今年に入りロシア軍から590平方キロメートルの領土を奪還したと明らかにしました。【映像】ロシアへの攻撃の数々（爆発の瞬間や立ち上る黒煙など）ゼレンスキー大統領は22日、「今年のはじめから590平方キロメートルに及ぶ我々の領土が解放された」と述べました。今年2月ごろからロシア軍が、アメリカの衛星通信サービス「スターリンク」の利用を事実上遮断されたことなどが要因とみられ