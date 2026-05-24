イランメディアはアメリカとの合意が成立した場合でも、ホルムズ海峡はイランの管理下にとどまると伝えています。【映像】イランの管理下にとどまるとされているホルムズ海峡トランプ大統領は23日、イランとの合意に向けた交渉は最終段階にあり、「ホルムズ海峡は開放される」とSNSに投稿しました。一方、イランのファルス通信はホルムズ海峡の航路の決定や通過の方法、許可証の発行などは引き続きイランの権限だと伝え、ト