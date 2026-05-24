タレントの蒼井そらが、24日までに自身のXを更新し、「初めての授業参観」を報告した。【画像】蒼井そら「初めての授業参観」を報告「入学して初めての授業参観。パパ仕事のため参加できず1人で行ったんだけどクラスの違う双子の行き来。いない瞬間があるから寂しくなって泣いちゃった次男。しょうがない。ママは1人しかいない。双子ってこういうどうしようもないときあるよね」としみじみ。これに対して「双子の子育ては大