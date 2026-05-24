「ブルワーズ−ドジャース」（２３日、ミルウォーキー）ドジャースの大谷翔平投手が七回の第４打席で中前打を放ち、９試合連続安打と今季最長記録を更新した。３打席目まで変則左腕・ガバーに苦しめられていた大谷。ホールに代わった中、２球目の甘いスライダーをきれいに中前へはじき返した。一塁ベース上でヒットセレブレーションを行った大谷。だが続くベッツは併殺打に倒れ、得点には結びつかなかった。大谷は第１打席