パレスチナ自治区ガザに支援物資を届けようとした船団の活動家らが、イスラエル軍に拿捕されたあとに性的暴行を受けたと運営団体が明らかにしました。イスラエル側は否定しています。【映像】イスラエル軍に拿捕された支援船団（実際の映像）活動家430人が乗った50隻からなる支援船団は今月14日、トルコを出発しガザへ向かっていましたが、19日夜までにイスラエル軍に拿捕されました。運営団体の「グローバル・スムード船団