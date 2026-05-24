元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が23日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。TBSの入社同期、江藤愛アナウンサー（40）について言及した。映画パーソナリティーのコトブキツカサと友達の定義について激論。コトブキから同期について聞かれ、田中は「ここは特別」と返答。「同期アナウンサーの江藤愛ちゃんは友達とかでもなく、戦友っていうか。愛ちゃんともちょ