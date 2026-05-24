ワンコをトリミングサロンに預けて、3時間後に迎えに行ったら…？飼い主さんと再会した時の愛おしすぎる反応が話題になり、投稿は記事執筆時点で1万6000回再生を突破しています。 【動画：トリミングサロンに3時間預けた犬をお迎えへ→ドアを開けた瞬間に…『数年ぶりの再会』のような光景】 ワンコをトリミングサロンに預けたら… YouTubeチャンネル「jiji&toto」に投稿されたのは、ミニチュアシュナウザーの「