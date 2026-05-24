大はしゃぎでお友だちと遊ぶ生後6ヶ月の柴犬さん。少し離れた場所では先輩犬が…愛犬たちの『年代別』の魅力や可愛さが詰まった光景が話題になっているのです。 思わず笑顔になる微笑ましい光景は記事執筆時点で20万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。 【写真：全力で遊ぶ2匹の犬→ふと後ろの方を見ると、5歳の先輩犬が…『貫禄がありすぎる光景』】 全力で遊ぶ2匹の子犬→離れた場所で