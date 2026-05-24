バイエルンのＤＦ伊藤洋輝は２３日、ベルリンで行われたドイツ杯の決勝に試合終了直前に出場した。チームは前回覇者シュツットガルトを３―０で下して６季ぶり２１度目の優勝を果たし、リーグとの２冠を達成した。後半にイングランド代表ＦＷケーンが３得点した。伊藤は今季ケガに苦しみ、出場機会は多くなかったが、リーグ制覇に続いて、ドイツ杯優勝の瞬間もピッチで迎えた。