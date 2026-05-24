◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２４日・東京ドーム）巨人・坂本勇人内野手が東京ドームの試合前練習で、アメリカンノックを行った。外野の左翼ポール際から、センター方向までダッシュしフライを捕球。ベテランながら健在な脚力でスピード感あふれるプレーを披露した。チームは７連勝後に３連敗を喫している中、坂本のこういう元気ある姿は、雰囲気を明るくするはず。アメリカンノック後は、三塁のノックでも軽快な動きを