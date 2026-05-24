◇ベルギー1部リーグ中位プレーオフゲンク2―0ルーベン（2026年5月23日ベルギー・ゲンク）ゲンクが日本人アベック弾で欧州カンファレンスリーグ予選出場権を懸けたプレーオフ（PO）進出を決めた。7〜12位による中位POの最終節が行われ、ゲンクは敵地でルーベンと対戦。首位浮上には勝利が絶対条件だった中、FW伊東純也が前半16分に先制点を挙げた。左からの折り返しをゴールに背中を向けながら左足で受け、振り向きざま