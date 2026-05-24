兵庫県姫路市の姫路セントラルパークで誕生したアメリカビーバーの赤ちゃんの一般公開が始まりました。 姫路セントラルパークでは4月30日に生まれたアメリカビーバーの双子の赤ちゃんのお披露目会が開かれ、来園者の前で体重測定も行われました。 生まれたときの体重はわずか400gほどでしたが約1.3㎏に成長していました。 （訪れた人）「たわしみたいでふわふわで小さくて