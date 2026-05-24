◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―ヤクルト（２４日・横浜）ＤｅＮＡ・相川亮二監督（４９）が２４日、現役引退を決断したダヤン・ビシエド内野手（３７）に対する惜別の思いを語った。横浜スタジアムでのヤクルト戦の試合前に対応し「本当に素晴らしいバッターでした。ベテランになっても変わらず、たくさん準備をする選手でしたし、いつも前向きに取り組んでくれていました。その中で、こういう決断になってしまったというのは