歌舞伎俳優・中村勘九郎（44）の妻で女優の前田愛（42）が24日、自身のインスタグラムを更新。次男で歌舞伎俳優の中村長三郎が13歳の誕生日を迎えたことを報告し、親子ショットを披露した。「5/22 was his 13th birthday!!!（5/22は彼の13回目の誕生日！！！）」と書き出すと、自身と長三郎がバースデーケーキを前に笑顔を見せるショットをアップ。「ハッピーバースデー」とつづった。前田は勘九郎と09年に結婚。11年2月に長