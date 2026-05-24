日本人選手8名を擁するシント・トロイデン（STVV）は23日、ワウター・ヴランケン監督が契約満了に伴い2025−26シーズン限りで退任することを発表した。現在47歳のヴランケン監督はシント・トロイデンの街で生まれ、現役時代にもSTVVで約7年間に渡りプレー。引退後はゲンクやヘントなどでの指揮を経て、2025年4月から指揮官としてSTVVに復帰した。今季は『DMM.com』による買収後初となるプレーオフ1出場を果たすと、3位で終えて