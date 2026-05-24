DeNA・相川亮二監督（49）が24日、現役引退を決断したビシエドについて思いを語った。選手としては「本当に経験が豊富で、頼りになるバッターでした」と評し、「バッティングも素晴らしいですし。その中で、いろんな経験もしている選手ですし。そういうものは、選手たちに伝えてくれていたと思う」と話した。その一方で、引退については「本人の意思というものは、やはり尊重します」と胸中を明かした。引退決断後、本人と