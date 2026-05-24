バイエルンに所属するイングランド代表FWハリー・ケインが、2025−26シーズンの公式戦を61得点で終えた。DFBポカール決勝が23日に行われ、バイエルンはケインのハットトリック達成でシュトゥットガルトに3−0で快勝。6シーズンぶり21度目の優勝で国内2冠を達成した。ケインはブンデスリーガで31試合36得点を挙げて得点王に輝き、DFBポカールでも6試合で大会トップの10得点を記録した。チャンピオンズリーグでは13試合で現在