ニューヨークで演説を行うとトランプ氏＝23日/Brendan Smialowski/AFP/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は23日、米国とイランの間の幅広い合意案の「交渉が大筋でまとまった」と明らかにした。ホルムズ海峡は再開される見通しだとも述べ、イランとの戦争終結に向けた動きに弾みが付く可能性を示唆した。トランプ氏は自身のSNSトゥルース・ソーシャルに、「合意案の交渉は大筋でまとまった。あとは米国とイラン、他の様々な国の