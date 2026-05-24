俳優イ・テリが結婚する。5月24日、イ・テリはソウル某所で一般人の恋人と結婚式を挙げる。相手に配慮し、非公開で挙式する予定だ。【写真】同姓同名の有名俳優と混乱？イ・テリの結婚騒動これに先立ち先月、イ・テリの所属事務所ワイワンエンターテインメントは、「イ・テリが大切な縁とともに、結婚することになった」と伝えていた。所属事務所は、「人生の新たな出発点に立ったイ・テリに、温かい祝福と応援を送っていただける