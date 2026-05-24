ガールズグループ少女時代の元メンバー、ジェシカが5年ぶりに韓国のバラエティ番組に姿を現した。去る5月23日、韓国で公開されたCoupang Playのバラエティ番組『SNLコリア』シーズン8（原題）には、ガールズグループf(x)出身のクリスタル（チョン・スジョン）がホストとして出演したなか、「我が子の社会人生活」コーナーが披露された。【画像】ジェシカ、13年交際中の恋人と結婚間近？同コーナーで、コメディエンヌのイ・スジは、