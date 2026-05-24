読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介。惚れっぽい友人が「映画みたいな恋」と浮かれていた相手は、まさかの難あり男で...。甘い期待から一転、残酷な現実に直面した友人の行動の行方とはーー。友人付きあいや恋愛の参考になるお話です。“理想の出会い”に浮かれる友人私の友人は、少し惚れっぽい恋愛体質なタイプです。そんな彼女が、ある日「運命を感じる人に出会ったの！」と弾んだ声で連絡をくれました。相手は少