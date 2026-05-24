１８日、天津博物館「文明の印記−中国古代工芸文物精華展帰国報告展」で展示を見る人。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津5月24日】中国国家文物局が「文明橋梁計画」の一環として海外で実施した展覧会「文明の印記−中国古代工芸文物精華展」の帰国展が18日から天津市の天津博物館で開かれている。１８日、天津博物館「文明の印記−中国古代工芸文物精華展帰国報告展」で展示を見る人たち。（天津＝新華社記者／周潤健