ノルウェー発のビーチサンダルブランド「SLEEPERS」から、夏気分を盛り上げてくれる新作“Transparent”シリーズが登場♡クリアストラップとスクエアトゥを組み合わせた抜け感たっぷりのデザインは、ビーチはもちろんタウンユースにもぴったりです。ふわふわとした履き心地と洗練されたシルエットで、今年の夏コーデを軽やかにアップデートしてくれそう♪ 透明ストラップが夏ら