台湾の国家安全会議の秘書長は、米中首脳会談の直後から中国軍が日本から台湾、フィリピンを結ぶ「第一列島線」周辺で艦船100隻以上を展開していると明らかにしました。台湾で安全保障政策を担当する国家安全会議の呉訢燮秘書長は23日にSNSで、中国軍が日本から台湾、フィリピンを結ぶ中国の防衛ライン「第一列島線」周辺で艦船100隻以上を展開していると投稿しました。今月14日から2日間行われた米中首脳会談直後から数日間