中国・山西省にある炭鉱でガス爆発があり、82人が死亡した事故を受け、台湾の頼清徳総統が犠牲者への哀悼の意を示しました。台湾の頼清徳総統は23日夜に自身のSNSを更新し、中国・山西省のガス爆発による犠牲者に対して哀悼の意を示しました。投稿では「台湾は必要に応じて人道的な支援を提供する用意がある」としています。中国・山西省の炭鉱で22日に起きたガス爆発では、地元当局によりますとこれまでに82人が死亡し2人が行方不