避難訓練でベネズエラの首都カラカスの上空を飛行する米軍のオスプレイ＝23日（ゲッティ＝共同）【サンパウロ共同】在ベネズエラ米大使館は23日、米軍がベネズエラで訓練を実施したと発表した。医療上の緊急事態や災害を想定した大使館の避難訓練の一環とみられる。ロイター通信によると、1月に米軍が反米マドゥロ大統領を拘束して以降、ベネズエラで米軍が訓練するのは初めて。米軍の輸送機MV22オスプレイが首都カラカスの上