■MLBブルワーズはードジャース（日本時間24日、アメリカン・ファミリー・フィールド）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのブルワーズ戦に“1番・DH”で先発出場。7回の第4打席で今季最長である9試合連続安打を放った。この日は、3打席まで2三振含む無安打と抑え込まれていたが、試合終盤でようやく初ヒットをマークした。7回に回った第4打席では、ブルワーズ