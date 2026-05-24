女優・アーティストの中村ゆりかが23日、2nd写真集『中村ゆりか写真集 Yu LU ri NA（ユルリナ）』（宝島社）の刊行を記念し、HMV&BOOKS SHIBUYAにてお渡し会イベントを開催した。 同書は、W主演で話題を集め、自身がエンディングテーマも担当した映画 劇場版『チェイサーゲームW 水魚の交わり』(15日より公開中）に出演する中村さんの待望の写真集。 撮影は八ヶ岳で行われ、雄ログインして続きを読むThe post 中村ゆりか、2nd