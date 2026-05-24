40代〜50代は、子どもの教育費がピークを迎え、昨今の物価高も相まって「絶対に削れない支出」に追われる家計の正念場です。だからこそ、仕事で問題を抱えても「家族に心配をかけられない」と一人で悩みを抱え込み、深い孤立に陥るミドル世代が少なくありません。本記事では、Aさんの事例から、社会保険労務士法人エニシアFP共同代表の三藤桂子氏が、ミドル世代の家計とキャリアの実態を紐解いていきます。※個人の特定を避けるた