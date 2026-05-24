お子さんには将来、どんな職業に就いてほしいか考えたことはありますか。生命保険業を営むソニー生命保険株式会社が2026年2月10日〜2月12日の3日間、大学生以下の子どもがいる全国の20歳以上の男女各500人（計1000人）を対象に行った調査（インターネットリサーチ）によると、自分の子どもに就いてほしい職業は、男子の親・女子の親ともに「公務員・官僚」「会社員」が上位2位を占めました。【表】親が子に望む職業ランキング「公