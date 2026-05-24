香港特別行政区の李家超行政長官は5月23日、声明を発表し、香港特別行政区に対する国家の支持と信頼に感謝し、黎家盈氏が厳しい選抜と訓練を経て宇宙飛行士第4陣に選抜され、国家の宇宙事業に香港の力をささげることになったことを祝いました。李家超行政長官は、「香港から初めて科学研究者が飛行ミッションに参加することは、個人の能力が認められたことに加え、国家が香港のイノベーション科学技術人材、その成長および成果を高