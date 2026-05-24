大分・日出町にある“サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド”は、7月3日（金）〜9月15日（火）の期間、夏イベント「はちゃめちゃサマーパーリー！」を開催する。【写真】グッズもすてき！夏にぴったりな「メッシュトートバッグ」などラインナップ■びしょ濡れ必至の新“水かけショー”も今回“サマーパーリー”をテーマに開催される「はちゃめちゃサマーパーリー！」は、サンリオのテーマパーク史上初、ポムポムプリ