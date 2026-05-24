２３日午後、山形県新庄市で男性（73）がトラクターの台車に田植え機を積んだ際、運転席から地面に転落する事故がありました。男性は左足の骨を折る重傷です。 警察によりますと、２３日午後2時ごろ、新庄市泉田で近くに住む農業の男性（73）がトラクターの台車に田植え機を積んだ際、地面に転落し倒れているのを通りかかった人が発見し、男性の親族を通じて119番通報しました。 この事故で、男性は左足の骨を折る全