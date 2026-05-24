かつて川崎フロンターレや水戸ホーリーホックなどでプレーしたフィリピン代表DFの タビナス・ジェファーソンが５月23日、自身のXを更新。SNS上で見られる審判への批判的な声に対し、自身の考えを発信した。タビナスは、審判を巡る投稿に反応する形で、次のように綴った。「選手やってて思うけどこんな大変な仕事なかなかないですよ。みんなに文句言われて、良かった時称賛されづらいし。俺も熱くなってしまう時あるけど…」