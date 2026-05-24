俳優の小泉孝太郎（47）が23日深夜放送のフジテレビ「指原千夏」（土曜深夜0・45）に出演。パートナーの条件を語った。恋愛の3カ条を聞かれると、「2つは決まってるんですよね」とし、「根性」と回答。タレントの指原莉乃は「いや待って待って、昭和すぎます」とツッコんだ。小泉は「本当にこれ。別に笑い取りたいとかじゃなくて。根性ある子。よしやってみるわみたいな。上品そうな子でも。ほんのちょっとしたことでも“重