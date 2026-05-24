12位タイに後退した平田憲聖＝23日、米テキサス州マッキニー（ロイター＝共同）米男子ゴルフのCJカップ・バイロン・ネルソンは23日、テキサス州マッキニーのTPCクレイグランチ（パー71）で第3ラウンドが行われ、2位で出た平田憲聖は1イーグル、2バーディー、3ボギーの70で回り、通算14アンダーで首位と7打差の12位タイに後退した。金施佑（韓国）が21アンダーで首位キープ。久常涼は1イーグル、4バーディー、ノーボギーの65を