アメリカのホワイトハウス近くで発砲事件が発生し、市民1人が重体です。容疑者は撃たれて死亡しました。【映像】発砲事件が起きた現場付近の様子CNNによりますと、23日夜、ホワイトハウス近くの警備検問所で何者かが銃を発砲しました。近くにいた市民1人が撃たれて重体です。容疑者は応戦したシークレットサービスの職員に撃たれ、搬送先の病院で死亡しました。事件当時、多数の銃声が聞こえ、ホワイトハウスが一時的に封