佐々木朗希投手（２４）が２３日（日本時間２４日）の敵地ブルワーズ戦に先発し、５回を４安打３失点、４奪三振、２四球、８７球の内容で降板した。立ち上がりから息が上がった。先頭打者のチョウリオに１５７キロのフォーシームを中越え二塁打され、続くチュラングにスプリットを左翼線に連続二塁打されてあっという間の先制点。さらに投ゴロ処理の悪送球で失点すると、二死一、二塁からフリリックに中前に弾かれて３点目。初