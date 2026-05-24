◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２４日・東京Ｄ）巨人は２４日、ナイター翌日のデーゲームで阪神との３連戦３戦目に臨む。２２日の初戦、２３日の２戦目は阪神に連敗。今季まだない同一カード３連敗阻止へ、この日は巨人・竹丸が先発。阪神は才木の先発が予告されている。早出練習では泉口、吉川、浅野、佐々木らが早出特打に参加。ウィーラー打撃コーチが打撃投手を務めてバットを振り込んだ。