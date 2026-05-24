好きなキャラクターや推しのグッズ、思い出のつまった紙もの……。せっかくたくさん集めたなら、素敵に飾って楽しんだり、きれいにしまっておきたいですよね。 今回は、推し活で集めることの多い「ポストカードやブロマイド」、「アクリルスタンド」「うちわ」のコレクション術を紹介します！ポストカードやブロマイドは四角いガラス製の花器をフレーム代わりにポストカードや好きなアーティストのブロマイド、トレーディングカー