動きケア®による予防と改善！ 新発想の身体部分分けと基本運動⑧膝（下腿） 身体の部分分けと基本運動⑧膝（下腿） 膝は曲がるとねじれやすく不安定になる 膝（下腿）の基本運動には、「屈曲と伸展」「外旋と内旋」という４つがあります。 屈曲は膝を曲げる動きで、伸展は膝を伸ばす動きです。また外旋と内旋は膝が曲がった状態でのみできる動きで、外旋は下腿を外方にねじる動きで、内旋は下腿を内方にね