性の知識があれば自分自身を守れる！性教育がもたらすものとは 性の知識があれば、自分で自分を守れる 性教育をしっかりと受けることで、教育や知識が身につき、さらに性的なトラブルを避けることができる、自分自身で身を守ることができるようになります。 「プライベートゾーン」「NO・GO・TELL」の知識などで、性犯罪から身を守ることができます。もしも性的トラブルにあったときに、対処の方法を知っている