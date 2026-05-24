「わかりました」は使えない！上司の指示に対する理想の受け答えとは 社内での受けこたえ 上司の指示に「わかりました」は使えない ビジネスの場では、一般的な常識とは別のビジネスの常識が求められます。上司の指示に対する受けこたえも、ビジネス常識に添ったものでなければ評価にも影響します。 「○○君、明日の会議に必要な資料をつくってくれないか」 課長からそんな指示があったとき、どんな受けこたえをします