5月23日、横浜アリーナにて「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025－26」ファイナル第1戦が行われ、琉球ゴールデンキングスが長崎ヴェルカと対戦。息詰まる接戦の末に71－69で勝利し、優勝へ王手をかけた。 この試合で3ポイントシュート3本を含む14得点を挙げ、勝利に大きく貢献したのが岸本隆一だ。試合終盤の勝負どころでは、アレックス・カークがオフェンスリバウンド