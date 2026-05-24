セルティックのFW前田大然が23日、スコティッシュ・カップ決勝のダンファームリン戦で先制点を奪って今季2冠達成に貢献した。公式戦7試合連続ゴールと好調の状態で日本代表に合流する。前田は勝利の場合のみ優勝という状況で迎えた今月16日のリーグ最終節で、後半42分に劇的な逆転ゴールを奪って5連覇達成の立役者になっていた。続く23日のスコティッシュ杯決勝では前半19分、最終ラインからの浮き球に反応してGKと1対1になる