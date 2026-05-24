カマタマーレ讃岐は24日、大嶽直人監督との2026-27シーズンの契約更新を発表した。大嶽監督は今季から監督に就任している。J2・J3百年構想リーグWEST-Aは同日に行うFC大阪戦を残して5勝2分け(PK戦1勝1敗)10敗で暫定最下位に位置。FC大阪戦をPK戦勝利以上で終えると無条件で最下位脱出となる。契約更新に際して、大嶽監督はJ3を戦う来季に向けて以下のようにコメントしている。「百年構想リーグでは苦しい戦いが続きましたが