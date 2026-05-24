ドジャースの佐々木朗希投手は23日（日本時間24日）、敵地でのブルワーズ戦に今季9度目の先発登板。5回87球を投げて、4安打3失点2四球4奪三振の投球を見せた。 ■立ち上がり3失点も中盤立て直す 前回17日（同18日）のエンゼルス戦では、自身メジャー最長の7回を投げて1失点で2勝目を挙げた佐々木。投球内容に改善が見られてきた中、この日は苦しい立ち上がりから粘りの投球を見せた。初回は先頭から二塁打2