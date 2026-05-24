５月２４日、神戸市で起きた児童連続殺傷事件で当時小学６年の土師淳（はせじゅん）くん（当時１１）が犠牲になってから２９年となる。淳君の父親、土師守さんは今年70歳になり、毎年、命日にあわせて出してきた手記を辞める決断をした。事件から29年、あらためて守さんに決断の理由と、今の思いを聞いた。 【写真を見る】「欺瞞の連続やった、もう一回ちゃんとやり直せよ」息子を奪った加害男性への思い遺族が命日に出し続けた